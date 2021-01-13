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Общество

ВТБ: расходы туристов на проживание в гостиницах Псковской области выросли в полтора раза

В дни новогодних каникул жители и гости Псковской области потратили на отдых и развлечения в регионе более 116 млн рублей, что на 4% превышает показатели прошлогодних праздников. Динамика связана с ростом популярности внутреннего туризма и встречей Нового года в «домашнем» регионе. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ в период с 1 по 8 января.

Об увеличении спроса на зимний туризм в Псковской области говорит рост востребованности гостиниц. Оборот в этом сегменте на минувших каникулах вырос в 1,5 раза,  количество транзакций – на 23%. Средний чек составил 18,7 тыс. рублей.

Кроме этого, на 15% вырос оборот продуктового ретейла и магазинов по продаже алкоголя. Средний чек в этих категориях превышает 500 руб.

В целом траты россиян на развлечения и путешествия по стране в новогодние праздники превысили 22,5 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году. При этом объем онлайн-покупок по основным категориям расходов вырос на треть – до 9 млрд рублей. В общем объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40%.

По итогам новогодних праздников наиболее заметно выросли расходы россиян на развлечения (на 39% год к году, до 3 млрд рублей), на транспорт (на 22%, до 7,6 млрд рублей) и на гостиницы (на 15%, до 386 млн рублей), а также в магазинах по продаже алкогольной продукции (на треть, до 346 млн рублей). При этом на четверть – до 1,8 млрд рублей - снизились расходы на заведения общепита, на треть меньше россияне потратили в турагентствах (457 млн рублей).

«В этом году большинство россиян ожидаемо выбрали для отдыха в новогодние каникулы внутренние направления: горнолыжные и морские курорты, старинные города, базы отдыха в регионах. Поэтому рост трат на новогодние развлечения именно внутри страны – закономерен. По нашей статистике, в целом за 10 дней каникул он составил до 30 млрд рублей, – комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ. – Интересно, что продолжает расти доля интернет-покупок по самым востребованным категориям трат. Россияне покупают билеты в театры, гостиницы или спортивные центры онлайн, многие организаторы досуговых площадок используют дистанционную продажу как обязательное требование».

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