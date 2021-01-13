Михаил Ведерников согласовал на должность замглавврача Великолукской больницы Вячеслава Чурсина

17:43, 13 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников согласовал на должность заместителя главного врача по лечебной работе Великолукской межрайонной больницы столичного специалиста. Рабочая встреча с врачом анестезиологом-реаниматологом Московской городской клинической больницы имени О. М. Филатова Вячеславом Чурсиным состоялась 13 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор пообщался с московским специалистом, акцентировал его внимание на наиболее важных аспектах предстоящей работы. Михаил Ведерников подчеркнул, что повышенное внимание необходимо уделить организации качественного медицинского обслуживания населения Великих Лук и южных районов области, а также наладить маршрутизацию пациентов, настроить эффективную работу медицинского персонала. В последнее время участились обращения великолучан, в том числе и в социальных сетях, связанные с качеством оказываемой медициной помощи. Учитывая опыт, накопленный во время работы в столичных клиниках, Вячеслав Чурсин также поможет великолукским коллегам максимально полно использовать для лечения и диагностики возможности нового современного медицинского оборудования, которое поступило в межрайонную больницу по национальному проекту «Здравоохранение».

В свою очередь Вячеслав Чурсин поблагодарил губернатора за оказанное доверие, заверив, что понимает серьезность поставленных перед ним задач и приложит все силы, знания и опыт для работы на этой ответственной должности.

Вячеслав Чурсин до настоящего времени работал врачом анестезиологом-реаниматологом Московской городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова. Имеет высшее образование по специальности «педиатрия» Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Вячеслав Чурсин также окончил клиническую ординатуру по специальности «анестезиология-реаниматология» Центральной государственной медицинской академии. Кроме того, специалист имеет целый ряд сертификатов, в том числе и по интенсивной терапии больных коронавирусной инфекцией. В настоящее время проходит обучение по программе профессиональной переподготовки по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».