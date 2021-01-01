Сотрудник комитета по туризму Псковской области прошла профессиональные курсы на английском языке

21:40, 13 января 2021, ПАИ





Сотрудник комитета по туризму Псковской области Ксения Хренова приняла участие в образовательных курсах на английском языке, организованных Ростуризмом и Всемирной туристской организацией ЮНВТО. Об этом сообщили в Instagaram областного комитета.

Ксения оказалась среди тех, кто успешно прошёл курс Destination marketing («Целевой маркетинг»), и получила соответствующий диплом.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова отметила, что Ксения продемонстрировала высокую активность, хорошую дисциплину и интерес к приобретению новых знаний.

В программе новых образовательных курсов были затронуты актуальные вопросы развития туризма, среди которых продвижение туристических направлений, организация онлайн-мероприятий, а также методология преподавания дисциплин, напрямую связанных с индустрией гостеприимства. Обучение проводилось онлайн на английском языке ведущими международными экспертами, назначенными Всемирной туристской организацией.