Диджитал-зебра и киберпанк: реакция псковичей на первый проекционный пешеходный переход в городе

16:31, 14 января 2021, ПАИ

14 января в Псковской области появился первый проекционный пешеходный переход. Неведомое до этого момента инновационное для региона оборудование установили на улице Кузнецкой, между Кузнецким мостом и улицей Индустриальной, поскольку участок является опасным и на нем происходит большое количество ДТП.

Руководитель пресс-службы муниципалитета Анна Боброва рассказала, что в случае если на этом участке снизится аварийность, больше не будет наездов на пешеходов, тогда подобные проекционные переходы будут устанавливать и на других аварийно опасных участках.

«Киберпанк добрался до нашего города», «нанотехнологи», - комментируют водители в Пскове. Люди старой закалки переход не оценили: по их мнению, в городе и так полно светофоров, лежачих полицейских и камер, ограничивающих скорость. «Вам всего лишь нужно крутить башкой, как в Советском Союзе учили, и все...» - сказали псковичи.

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