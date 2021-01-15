Без вести пропавшего Ивана Басырова ищет полиция Псковской области

09:11, 15 января 2021, ПАИ

В Псковской области разыскивается 29-летний Иван Басыров, с 14 сентября 2020 года он пропал без вести. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по региону, предположительно молодой человек мог выехать за пределы Псковской области.

Приметы: на вид 25-28 лет, худощавого телосложения, рост 185 сантиметров, волосы русые, глаза голубые, брови прямые, черные, широкие, нос с горбинкой. Размер обуви 43.

Особые приметы: на теле имеются татуировки и шрамы.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавешго, а также его друзей и знакомых, с которыми он поддерживает либо поддерживал связь, оказать содействие и обратиться в отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову по телефону 59-63-09, а также по телефонам 59-63-22 или 02.