0
15:58
Чаще всего жители Псковской области заражаются коронавирусом от родственников
15:39
Ведерников: В Псковской области нет необходимости ужесточать меры по COVID-19
15:39
Ни в одной больнице Псковской области нет очагов коронавируса
15:37
Псковский губернатор поблагодарил энергетиков, полицейских, спасателей и медиков за труд в новогодние праздники
15:36
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19
15:02
Зажечь искру: где помогут справиться с эмоциональным выгоранием
15:01
208 жителей Псковской области привились от коронавируса
Еще новости
Общество

Названы самые заражённые COVID-19 районы Псковской области

Лидеров по количеству инфицированных COVID-19 граждан среди районов Псковской области назвала заместитель главного санитарного врача по региону Елена Припутенко на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 15 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Припутенко, наибольший уровень заболеваемости зафиксирован в Дедовичском районе — 1311,7 случаев на 100 тысяч населения. Далее следуют Порховский район (1195,4), Новосокольнический (1139,8), Новоржевский (1056,1), Невельский (975,5). Уровень заболеваемости несколько выше среднеобластных цифр в Опочецком районе (664,4 случаев на 100 тысяч населения), в Псковском (649,1), в Великих Луках (619,2), в Пустошкинском районе (570,9). В остальных муниципальных образованиях уровень заболеваемости ниже среднего уровня по области.

Елена Припутенко добавила, что в целом по Псковской области в последние дни предыдущего года и в первую декаду 2020-го отмечается снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 62,55 до 32,38 на 100 тысяч населения.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 260 941 заболевший, коэффициент распространения составил 1,05 за сутки. «На 15 января по уровню заболеваемости мы находимся на 11-м месте среди 85 регионов России. По Северо-Западному федеральному округу в относительных цифрах мы занимаем пятое место после Санкт-Петербурга, Мурманской области, Карелии, Архангельской области», - отметила заместитель главного санитарного врача по Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы уборкой снега и льда на улицах Пскова
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Свыше 230 тысяч тестов на COVID-19 сделали псковские лаборатории Количество внебольничных пневмоний увеличилось в Псковской области Названы самые заражённые COVID-19 районы Псковской области Чаще всего жители Псковской области заражаются коронавирусом от родственников 22,5% псковичей переболели коронавирусом без симптомов Проводить отборочные соревнования хотят разрешить в Псковской области Театрам и филармонии хотят разрешить работать в Псковской области Ведерников: В Псковской области нет необходимости ужесточать меры по COVID-19 Ни в одной больнице Псковской области нет очагов коронавируса Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Чаще всего жители Псковской области заражаются коронавирусом от родственников
15 января 2021
Чаще всего жители Псковской области заражаются коронавирусом от родственников
Ведерников: В Псковской области нет необходимости ужесточать меры по COVID-19
15 января 2021
Ведерников: В Псковской области нет необходимости ужесточать меры по COVID-19
Ни в одной больнице Псковской области нет очагов коронавируса
15 января 2021
Ни в одной больнице Псковской области нет очагов коронавируса
Псковский губернатор поблагодарил энергетиков, полицейских, спасателей и медиков за труд в новогодние праздники
15 января 2021
Псковский губернатор поблагодарил энергетиков, полицейских, спасателей и медиков за труд в новогодние праздники
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19
15 января 2021
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19
208 жителей Псковской области привились от коронавируса
15 января 2021
208 жителей Псковской области привились от коронавируса
Губернатор Псковской области планирует привиться от коронавируса
15 января 2021
Губернатор Псковской области планирует привиться от коронавируса
Михаил Ведерников наградил сотрудников регионального управления СК РФ почетными грамотами и благодарственными письмами
15 января 2021
Михаил Ведерников наградил сотрудников регионального управления СК РФ почетными грамотами и благодарственными письмами

Идет загрузка...