Названы самые заражённые COVID-19 районы Псковской области

16:01, 15 января 2021, ПАИ

Лидеров по количеству инфицированных COVID-19 граждан среди районов Псковской области назвала заместитель главного санитарного врача по региону Елена Припутенко на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 15 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Припутенко, наибольший уровень заболеваемости зафиксирован в Дедовичском районе — 1311,7 случаев на 100 тысяч населения. Далее следуют Порховский район (1195,4), Новосокольнический (1139,8), Новоржевский (1056,1), Невельский (975,5). Уровень заболеваемости несколько выше среднеобластных цифр в Опочецком районе (664,4 случаев на 100 тысяч населения), в Псковском (649,1), в Великих Луках (619,2), в Пустошкинском районе (570,9). В остальных муниципальных образованиях уровень заболеваемости ниже среднего уровня по области.

Елена Припутенко добавила, что в целом по Псковской области в последние дни предыдущего года и в первую декаду 2020-го отмечается снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 62,55 до 32,38 на 100 тысяч населения.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 260 941 заболевший, коэффициент распространения составил 1,05 за сутки. «На 15 января по уровню заболеваемости мы находимся на 11-м месте среди 85 регионов России. По Северо-Западному федеральному округу в относительных цифрах мы занимаем пятое место после Санкт-Петербурга, Мурманской области, Карелии, Архангельской области», - отметила заместитель главного санитарного врача по Псковской области.