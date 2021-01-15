Более 1000 объектов проверили псковские полицейские в праздничные выходные

16:45, 15 января 2021, ПАИ

О результатах рейдов полиции в период новогодних праздников рассказал начальник Управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 15 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Стражи порядка проверили в регионе более 1000 объектов: 482 объекта, реализующих алкогольную продукцию, 231 – пиротехнику, 88 баз отдыха, 198 заведений общественного питания. По результатам рейдов пресечены 1 137 административных правонарушений. «Половина из них (618, или 54 %) связаны с целью борьбы с новой коронавирусной инфекцией», - уточнил Алексей Овсянников.

В качестве примера он привел случай, произошедший 4 января. В кальянной «Баркас» на улице Юбилейной, 40 в Пскове было зафиксировано курение кальяна в общественном месте, также не обнаружено регистрации в качестве ИП. По данному факту полиция проводит проверку по признакам правонарушений, предусмотренных статьями 20.6.1 и 14.1 КоАП РФ.

6 января в кальянной «Андеграунд» на Рижском проспекте, 70а индивидуальный предприниматель также организовал деятельность, связанную с курением кальяна в общественном месте. На него составили протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ.