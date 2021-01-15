К 1 апреля Дмитрий Месхиев планирует поставить свой первый спектакль

17:21, 15 января 2021, ПАИ

К 1 апреля художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев планирует поставить свой первый спектакль - комедию «Академия смеха». Об этом он сообщил в эфире ПАИ-live 15 января.

«Я очень надеюсь, что это будет весело», - анонсировал премьеру Дмитрий Месхиев. По его словам, это некая сатира на чиновника и творца. В пьесе местом действия является Япония, однако теперь её переписали на современную Россию. «Это, в общем-то, сатира на современную Россию. Но эта сатира не только на чиновников, занимающихся культурой, но и на творцов. Это и про них, и про нас. Это история, в которой непонятно и не очень ясно, кто все-таки больше чиновник — деятели культуры или сами чиновники», - рассказал худрук.

Напомним, на оперштабе 15 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил возобновить работу театров в регионе.