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Общество

Мошенники обманывают псковичей, представляясь банковскими работниками

Если вам позвонили и представились работником банка, скажите, что через 5 минут сами перезвоните в банк. Фото depositphotos.com

 

Мошенники под видом банковских служащих продолжают вводить в заблуждение доверчивых граждан, лишая их денежных накоплений.Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 45-летней псковичке 14 января позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом, якобы, предотвращения несанкционированных операций по ее банковской карте незнакомец запросил у женщины реквизиты карты, которые она и предоставила. А затем он оформил на нее кредит в сумме 530 тысяч рублей.

Убедившись, что она стала жертвой обмана, горожанка обратилась за помощью в полицию. При этом потерпевшая пояснила полицейским, что была хорошо осведомлена о случаях подобного рода дистанционного мошенничества. И, тем не менее, поддалась на уловку звонившего. Собеседник звонил с московского номера, говорил очень вежливо и убедительно. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Более ста тысяч рублей лишилась и молодая женщина из Санкт-Петербурга, которая приехала в Псков в гости к брату. Ей 14 января тоже позвонил мнимый сотрудник банка, Он заявил, что будто бы во избежание серьезных финансовых потерь необходимо срочно перевести ее денежные средства на «безопасный счет». Гостья из города на Неве приняла к сведению сказанное и, недолго думая, перечислила на указанный счет 102 тысячи рублей. Когда же поняла, что они ушли прямиком в карман мошенников, сообщила о произошедшем стражам порядка. Обстоятельства случившегося выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

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