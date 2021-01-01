Понятные ответы о купании на Крещение – иеромонах Анастасий в эфире ПАИ-live
На вопросы читателей Псковского агентства информации о купании на Крещение Господне в эфире ПАИ-live ответил насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, иеромонах Анастасий.
Зачем купаются на Крещение? Обязательно ли надо это делать? Как правильно окунаться? В чём это надо делать? Окунание в иордань отпускает грехи? Вся ли вода в этот день освящается и обязательно ли ходить за ней в храм? На эти и многие вопросы ответы ищите в эфире ПАИ-live c отцом Анастасием.