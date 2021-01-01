В Печорах открылась бесплатная хоккейная коробка

23:44, 16 января 2021, ПАИ

16 января в Печорах открылась бесплатная хоккейная коробка, пишет газета «Печорская правда». Можно прийти со своими коньками, для переобувания у хоккейной коробки будут поставлены скамейки.

«Освещение на катке будет включено до 24:00. В связи с этим напоминаем, что, согласно статье 2.3 части 3 Закона Псковской области от № 268-ОЗ от 4 мая 2003 года, несовершеннолетние в 22.00 должны находиться дома. Поэтому нужно внимательно следить за временем при вечернем посещении катка», – сообщает издание.

Каток открылся по адресу ул. Карьерная, 1 (рядом с магазином «Светофор»). Городской автобус до ул. Карьерной ходит по четвергам, пятницам и субботам. .

Алексей Желенговский, предоставивший место для установки хоккейной коробки, благодарит начальника МП «Печорские тепловые сети» Николая Козлова и начальника пожарно-спасательной части № 23 Романа Колюкаева за помощь в заливке катка. Также стоит сказать тёплые слова в адрес Олега Плинера и Алексея Акатенкова, принимавших активное участие в заливке катка.