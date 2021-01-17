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Общество

Прощание с Алексеем Шабановым состоится 18 января в Пскове

Прощание с заслуженным работником физической культуры СССР, тренером Алексеем Шабановым состоится 18 января на Крестовском кладбище в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковский спорт».

Алексей Шабанов скончался 15 января. 24 февраля ему исполнилось бы 92 года.

Алексей Шабанов родился в 1929 году в Великолукском районе. В Великую Отечественную войну был сыном полка в 325-й Двинской стрелковой дивизии. С 1949 по 1954 год проходил срочную службу на Балтийском флоте, в Кронштадте. В 1992 году получил орден Великой Отечественной войны. В 1956 году закончил школу тренеров при Ленинградском институте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта.

Приехал в Псков и устроился на работу тренером по лёгкой атлетике в спортивное общество «Труд», затем перешёл в «Урожай». В ДЮСШ № 1 (ныне ДООСЦ «Юность») пришёл работать в 1973 году и проработал до 2009 года. С 2009 года устроился работать в ПсковГУ.

Восемь лет подряд Алексей Фёдорович становился чемпионом общества «Урожай». В 1965 году выполнил норматив мастера спорта СССР в марафонском беге и за свою спортивную карьеру неоднократно его подтверждал. Алексей Шабанов является неоднократным победителем и призёром чемпионатов СССР по лёгкой атлетике.

За годы работы тренером Алексей Шабанов подготовил много чемпионов и призёров области и СССР в беге на длинные дистанции и марафоне. Тренировавшиеся у него спортсмены входили в сборную команду СССР в беге на длинные дистанции. Его воспитанники сдавали нормативы на кандидатов в мастера спорта, пять человек стали мастерами спорта СССР.

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