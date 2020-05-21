Ножи для кухни: виды, особенности, критерии качества

10:27, 18 января 2021, ПАИ

Хороший нож – огромное преимущество любого повара. Без качественного инструмента приготовить даже самое простое блюдо может оказаться проблематично. Но при выборе ножа домашний кулинар сталкивается с проблемой – количество предложений в магазинах просто огромно. Какой нож выбрать? Ответ во многом зависит от нескольких факторов: что вы собираетесь готовить, на какой бюджет рассчитываете, сколько ножей готовы купить? Но важнее всего качество – даже один, но надежный и «правильный» нож может стать достойной заменой целому набору дешевых низкосортных инструментов.

Виды ножей для кухни

Ножи в домашней кулинарии подразделяют на категории по назначению приборов. Так, можно выделить основные группы товаров:

для хлеба – с длинным зазубренным лезвием;

для овощей – небольшие с коротким лезвием и высокой остротой;

для сыра – длинные с широким лезвием;

для рыбы – с лезвием средней длины с небольшими зазубринами;

для масла – изделие с широким закругленным на конце лезвием;

топорик – для рубки мяса с широким лезвием и прочной рукояткой.

Есть и универсальные – как правило, это изделия с длиной лезвия 20–40 см, которые помогут справиться с любой работой.

У профессиональных поваров более широкий арсенал – в него включены нож для лосося (с гибким тонким лезвием), слайсер с грантонами, шпатель, обвалочный нож. Есть также для филе, для нарезки томатов, накири – для быстрого шинкования овощей. Благодаря такому разнообразию выполнить любую работу на кухне можно быстро и качественно.

Критерии выбора хорошего ножа

Хорошие ножи для кухни соответствуют ряду параметров, которые следует учитывать при выборе кухонного инструментария.

Лезвие ножа должно быть выполнено из качественной прочной стали, не должно иметь дефектов на поверхности и режущей кромке. Материал должен быть однородным, без сколов, шероховатостей, вмятин, волн, изгибов, зазубрин, не предусмотренных конструкцией. Ножами низкого качества неудобно работать, да и результата хорошего от такой готовки ожидать не стоит.

Рукоятка не должна скользить: если вы выбираете нож с металлической ручкой, лучше купить изделие с рифлением. Альтернатива – рукоятки из полимеров или с прорезиненными элементами. Полностью металлические ножи можно мыть в посудомоечной машине, они долговечны и надежны.

Заточка не менее важна. Можно купить инструмент с лазерной заточкой или вручную заточенный нож. Последний при правильно использованных точильных инструментах и профессиональном подходе точильщика станет вашим идеальным помощником на кухне.

Хороший нож сбалансирован (не имеет слишком большого перевеса в весе лезвия и ручки), надежно соединен, отличается балансом прочности, гибкости, остроты. Он не может стоить дешево – не ищите бюджетных идеальных ножей – их нет.

Какой нож для кухни лучше

Какой же нож для домашней кухни купить? Тот, которым вам будет удобно работать. Если вы делаете выбор в пользу инструмента со специальным назначением (например, хотите купить топорик) – не забудьте приобрести и универсальный нож, который поможет справиться с нарезкой овощей или филировкой рыбы.

Стоит ли обращать внимание на бренды? Намного более весомое значение имеет качество, но если вы ищете эксклюзивный вариант – изучите предложения известных марок. Например, японские ножи Tojiro – это доказанная множеством потребителей сдержанность, технологичность и комфорт. Все клинки затачиваются вручную с соблюдением японских техник. Лезвие остается острым долгое время и не требует заточки. А когда она понадобится – специалисты Tojiro помогут подобрать соответствующий точильный инструмент и предоставят информацию о том, как правильно заточить ваш нож. Твердость стали ножей Тоджиро 60–61 HRC, что является эталонным показателем как для домашних, так и для профессиональных клинков. Стальной сердечник ламинированный – дополнен пластинами из более мягкой стали, благодаря чему достигнут максимальный комфорт эксплуатации изделий.

При выборе ножа помните: хороший клинок прослужит долгие годы. Подойдите к выбору серьезно и узнайте всю информацию о них, прежде чем купить тот самый – ваш идеальный. Читайте подробнее на сайте Тоджиро – https://www.tojiro.ru/.