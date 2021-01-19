Ключ от квартиры: 65 семей въезжают в новый дом на Завеличенской, 3а в Пскове

09:29, 19 января 2021, ПАИ

Тихий район, просторные (очень просторные) квартиры, грамотные технические решения, комфортные планировки - настоящий рай для любой семьи в статусе новосёлов. Уже сегодня сотрудники компании АО СЗ «Псковжилстрой» вручат покупателям 22 ключа от новых квартир в доме на Завеличенской, 3а в жилом комплексе «Балтийская жемчужина». Всего на этой неделе в новостройку смогут вселиться 65 семей, которые приобрели здесь свои квадратные метры.

Процедура предусматривает не просто вручение ключей. Кроме этого, для новосёлов проведут небольшую «экскурсию» по их квартире, во время которой можно будет указать на недочёты или небольшие шероховатости, если таковые найдутся. Специалисты «Псковжилстроя» возьмут замечания на карандаш, и в кратчайшие сроки всё будет доведено до идеального состояния, такого, что даже самому щепетильному перфекционисту не захочется придираться. Если новосёлы окажутся довольны всем, им предстоит подписать акт приёма-передачи, затем можно приступать к ремонту и дизайну на свой вкус, паковать вещи и готовиться к непростому, но одному из самых приятных событий - переезду в новенькую квартиру.

«В нашей «Балтийской жемчужине», и Завеличенская, 3а не исключение, все дома выполнены из кирпича. Это дома повышенной комфортности, с продуманными, грамотными планировками и отличным расположением. Район тихий, воздух свежий, рядом нет больших магистралей, зато неподалёку имеется вся необходимая инфраструктура - детские сады, школа, магазины, бассейн, Ледовый дворец. В общем, абсолютно всё, что нужно для комфортной жизни», - подчеркнул заместитель начальника отдела продаж компании Владислав Мясищев.

В «жемчужных» квартирах много интересных технических решений. Здесь, в частности, нет привычных нам труб центрального отопления, которые тянутся с потолка до пола, нарушая гармонию пространства. Коммуникации выполнены таким образом, что большая их часть скрыта от глаз, виден только радиатор, функциональности которого достаточно для обогрева комнаты. Кроме того, дом и сам по себе очень тёплый, потому что построен по принципу «сэндвича»: наружная стена - кирпич, затем - пенополистерол, внутренняя стена - тоже кирпич.

Квартиры сдаются в предчистовой отделке. Это означает, что стены уже оштукатурены, все черновые работы выполнены. Жильцам остаётся только подобрать напольное покрытие и колер, в котором они хотят видеть свою квартиру. Застройщик не навязывает типовые «весёленькие» обои и ремонт, выполненный «лишь бы сдать».

«В основном квартиры в «Балтийской жемчужине» покупают люди постарше: от 35 до 65 лет. Район тихий, плотность населения за счёт того, что все дома пятиэтажные, небольшая. К тому же, в частности, в этом доме не много однокомнатных квартир, которые зачастую покупают под сдачу. Здесь «двушки» и «трёшки», их берут те, кто планирует осесть и жить долго и счастливо. Причём квартиры очень и очень просторные - от 80 до 96 квадратных метров. Да и у однокомнатных площадь 47-50 «квадратов». Только кухни по 14-16 квадартных метров», - уточнил Владислав Мясищев.

Квартиры на Завеличенской приглянулись не только псковичам, много покупателей и из других более северных регионов. Например, в доме 3а соседями станут приезжие из Сыктывкара, Архангельска, Мурманска, Йошкар-Олы. «Люди стремятся перебраться туда, где немного теплее, к нам - на «юга», - рассказал заместитель начальника отдела продаж.