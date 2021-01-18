77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Великолукский район

13:57, 18 января 2021, ПАИ

18 января жители Великолукского района празднуют 77-летие освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление с памятной датой направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

«Годы Великой Отечественной войны и пережитой оккупации оставили неизгладимый след в истории Великолукского района, в семье каждого местного жителя. Сегодня благодаря рассекреченным архивам мы более полно можем узнать, что пережили жители в те страшные годы. Уничтоженные села, колхозы, инфраструктура. Но самое главное — истреблены и угнаны в рабство тысячи мирных граждан, не говоря о тех, кто с оружием в руках встал на защиту Родины. Вклад в Победу жителей Великолукского района невероятно велик. Но сегодня мы чтим и трудовой подвиг людей, которые своими руками восстанавливали разрушенные населённые пункты, дома, дороги и в кратчайшие сроки вернули к жизни Великолукский район. Особые слова благодарности и признательности всем ныне живущим ветеранам. Для каждого из нас и для подрастающего поколения вы пример смелости, мужества, отваги, трудолюбия и любви к своей Родине. Низкий вам поклон!» — отмечено в поздравительном адресе губернатора.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что святая обязанность жителей региона — чтить, хранить и передавать подрастающему поколению память о Великой Отечественной войне, её героях и той жертве, которую принёс народ во имя Победы.

Основные торжественные мероприятия, посвященные 77-летию освобождения района от захватчиков, прошли на Ступинской высоте — месте кровопролитных сражений советских воинов против врагов за освобождение родной земли. Представители региональной и муниципальной властей, общественники возложили цветы к мемориалу и братскому захоронению воинов, погибших здесь с 1942 по 1944 годы, после чего почтили память павших бойцов минутой молчания.

Торжественные митинги прошли также у памятников воинам-освободителям в сельских поселениях муниципалитета. Районными библиотеками и клубами организованы тематические уроки мужества, патриотические акции и ряд других мероприятий. Сотрудниками районного информационно-культурного центра подготовлен онлайн-концерт.

В администрации муниципалитета состоялась церемония вручения удостоверения «Почетный гражданин Великолукского района» ветерану Великой Отечественной войны, участнице боев за освобождение Великолукской земли от немецко-фашистских захватчиков, сражений за Сталинград, на Курской дуге, Полесской наступательной и Восточно-Померанской стратегической операциях и столкновениях на территории Германии Марии Сизовой.

Кроме того, состоялись памятные мероприятия по случаю освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Великих Луках. Цветы к стеле «Город воинской славы», Вечному огню, памятнику на могиле Героя Советского Союза Александра Матросова и другим мемориалам возложили официальные лица и жители города. Памятную дату великолучане отмечали накануне, свои поздравления жителям города адресовал глава региона Михаил Ведерников.

Отметим, все мероприятия были организованы с учетом соблюдения противовирусных мер безопасности.

Оккупация территории Великолукского района немецко-фашистскими захватчиками в 1941–1943 годах нанесла народному хозяйству района серьезный урон. Территория 12 сельсоветов превращена в пустыню, сожжены и разрушены около 350 сел и деревень, а также почти 7 тысяч жилых и хозяйственных построек». Более 11 тысяч великолучан, то есть каждый седьмой житель района, погибли на фронтах Великой Отечественной войны или были уничтожены карателями. Останки 16,5 тысячи солдат и офицеров Красной Армии покоятся в воинских захоронениях района.