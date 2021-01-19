Псковская филармония приобрела клавесин

12:08, 19 января 2021, ПАИ

Псковская областная филармония приобрела клавесин, сообщила в эфире ПАИ-live 19 января директор учреждения Елизавета Барышникова.

Она подчеркнула, что это очень важный инструмент. «Мы достаточно долго его ждали, на протяжении нескольких лет искали хороший вариант для того, чтобы исполнять в концертном зале, и не только, барочную музыку», - рассказала Елизавета Барышникова. Она заметила, что каждый раз привозить откуда-то клавесин и приглашать клавесиниста – это довольно дорого. Поэтому было решено купить свой инструмент, чтобы у оркестра в репертуаре было больше барочной музыки.

«Это не музейный экспонат, он будет играть», - заверила директор филармонии. Сейчас клавесин ждёт своего часа. «В скором времени он окажется на сцене», - добавила Елизавета Барышникова.