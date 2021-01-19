Новый контрабас и кларнет из Италии появились в Псковской филармонии

12:40, 19 января 2021, ПАИ

В Псковской областной филармонии появились новый контрабас и кларнет из Италии. Об этом заявила директор учреждения культуры Елизавета Барышникова в эфире проекта ПАИ-live 19 января.

По её словам, музыкальные инструменты приобрели ещё в прошлом году благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Но из-за пандемии коронавируса и закрытых границ контрабас и кларнет доехали до Псковской филармонии только сейчас. Теперь в оркестре два контрабаса, подчеркнула Барышникова.

Она также отметила, что сложно вспомнить, когда последний раз обновлялись инструменты в оркестре.

«Это необходимое обновление, которое стало возможным благодаря администрации и ее поддержке», - заявила Елизавета Барышникова.