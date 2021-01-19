Грант на 400 тысяч рублей выиграла мотоциклетная федерация Псковской области
Мотоциклетная федерация Псковской области выиграла грант на 411 тысяч рублей. Об этом сообщил ПАИ председатель областной мотоциклетной федерации Алексей Караваев.
«С 1 февраля и до конца этого года будем реализовывать, покупать мотоциклы, форму и приглашать детей», - отметил Алексей Караваев.
Кроме того, будет проведен мотофестиваль и другие мероприятия в этом направлении.
«Мы очень благодарны президенту России за то, что выделяет такие финансы и гранты нам в поддержку, будем их реализовывать согласно нашему плану», - подчеркнул спикер.
Данный грант позволит заниматься тем детям, которым не позволяют финансы.
«Дети среднего уровня достатка очень талантливые, мы будем их привлекать к этому, учить, чтобы они были направлены на технические профессии», - добавил Алексей Караваев.