Грант на 400 тысяч рублей выиграла мотоциклетная федерация Псковской области

13:31, 19 января 2021, ПАИ

Мотоциклетная федерация Псковской области выиграла грант на 411 тысяч рублей. Об этом сообщил ПАИ председатель областной мотоциклетной федерации Алексей Караваев.

«С 1 февраля и до конца этого года будем реализовывать, покупать мотоциклы, форму и приглашать детей», - отметил Алексей Караваев.

Кроме того, будет проведен мотофестиваль и другие мероприятия в этом направлении.

«Мы очень благодарны президенту России за то, что выделяет такие финансы и гранты нам в поддержку, будем их реализовывать согласно нашему плану», - подчеркнул спикер.

Данный грант позволит заниматься тем детям, которым не позволяют финансы.

«Дети среднего уровня достатка очень талантливые, мы будем их привлекать к этому, учить, чтобы они были направлены на технические профессии», - добавил Алексей Караваев.