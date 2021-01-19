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Общество

ПсковГУ представит свои IT-направления на всероссийской конференции для школьников

23-24 января пройдет первая в России всероссийская онлайн-конференция для старшеклассников и их родителей «Путь в IT: от школы к вузу» — первая онлайн-конференция с IT-вузами в стране. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Впервые на онлайн-конференции соберутся представители сразу восьми вузов России: ПсковГУ, НИУ ВШЭ, Мосполитех, МИРЭА, МИСиС, СПбПУ, Университет Иннополис и ТГУ. Представители вузов расскажут про разные IT-направления обучения и особенности поступления. 

Что школьники и их родители получат на онлайн-конференции? 

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке

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