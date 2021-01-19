ПсковГУ представит свои IT-направления на всероссийской конференции для школьников

16:02, 19 января 2021, ПАИ

23-24 января пройдет первая в России всероссийская онлайн-конференция для старшеклассников и их родителей «Путь в IT: от школы к вузу» — первая онлайн-конференция с IT-вузами в стране. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Впервые на онлайн-конференции соберутся представители сразу восьми вузов России: ПсковГУ, НИУ ВШЭ, Мосполитех, МИРЭА, МИСиС, СПбПУ, Университет Иннополис и ТГУ. Представители вузов расскажут про разные IT-направления обучения и особенности поступления.

Что школьники и их родители получат на онлайн-конференции?

Выбрать вуз и направление для поступления. Руководители направлений поделятся самой свежей информацией о проходных баллах и условиях поступления.

Узнать про 1600 направлений обучения в IT: разработка, маркетинг, управление, дизайн и другие.

Разобраться в изменениях в приемных кампаниях вузов в 2021 году.

К концу мероприятия школьники получат четкое представление о программах обучения и способах поступления на бюджет.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.