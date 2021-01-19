До 50 псковичей в день могут вакцинировать от коронавируса в одном прививочном кабинете

17:58, 19 января 2021, ПАИ

За день в одном прививочном кабинете Псковской области врачи могут привить от коронавируса 30-50 человек. Об этом заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в эфире проекта ПАИ-live 19 января.

По словам Галины Неваленной, открыты три прививочных кабинета – в каждой поликлинике по одному.

«Мы думаем, что будем прививать в день от 30 до 50 человек в каждом вакцинальном пункте, - подчеркнула главный врач. – В зависимости от обращаемости населения и поступления вакцины при необходимости просто будем создавать дополнительные вакцинальные бригады».

Расписание работы кабинетов будет построено так, чтобы они работали от открытия до закрытия поликлиники. При этом в поликлинике, как отметила Галина Неваленная, к работе с вакцинацией допущен целый отряд сотрудников, что позволяет создать до 20 вакцинальных бригад.

Говоря о возможности работы вакцинальных пунктов в субботу, главный врач отметила, что рассматривается такой вариант.