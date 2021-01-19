20 января – День музейного селфи

20:03, 19 января 2021, ПАИ

Странный праздник, да? О нём ПАИ рассказали работники Псковского музея-заповедника.

«Скажем по секрету, когда долго работаешь в музее, с предметом, неизбежно наступает «профессиональная слепота». Это такое специальное музейное заболевание: «Я уже видел этот предмет много раз и не могу воспринимать его свежим взглядом». От этого профессионального заболевания лечит один приём, который великий филолог Виктор Шкловский назвал остранением. Суть в том, чтобы описывать действительность так, будто видишь её впервые, поменять «оптику».

День музейного селфи – прекрасная возможность посмотреть на музейные предметы свежим взглядом, заметить новые контексты. То, что не замечает один, будет интересно другому», – сообщили в музее.

Чтобы принять участие в акции, нужно выложить снимок из музея в любой социальной сети с хештэгами #МузейноеСелфи и #MuseumSelfie. Также можно использовать #КультурноеСелфи и #CultureSelfie. Присоединиться к акции могут не только сотрудники и посетители музеев, но и представители других учреждений культуры.



