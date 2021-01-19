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Четырех граждан Узбекистана незаконно провели белорусы через границу в Палкино

В Невельском районе двое белорусов незаконно провели через границу четырех граждан Узбекистана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области. 

29 октября минувшего года два гражданина Белоруссии за деньги незаконно перевели на территорию Российской Федерации четырех граждан Узбекистана, где в пределах пограничной зоны в районе деревни Палкино их задержал наряд погрануправления ФСБ России по Псковской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело направлено в Невельский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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