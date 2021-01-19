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Шах и мат – ПАИ-live c Сергеем Арефьевым

Вице-президент Федерации шахмат Псковской области Сергей Арефьев стал гостем проекта ПАИ-live.

Как реализуется в Псковской области проект «Точки роста для сельских шахматистов»? В каких районах Псковской области на базе «Точек роста» появятся школьные шахматные клубы, оборудованные современной шахматной инфраструктурой? Какова сегодня потребность школ в шахматном оборудовании и инвентаре? Возможна ли организация дистанционной работы по обучению шахматам? Какое место шахматы занимают в Псковской области по массовости?

Об этом и не только рассказывает Сергей Арефьев.

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