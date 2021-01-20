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Общество

Православный лагерь с фольклорной направленностью появится в Печорском районе

Дневной православный лагерь с фольклорной направленностью появится в Печорском районе. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал архимандрит Марк, который является координатором проекта ремесленно-фольклорного православного клуба дневного пребывания «Сохраняя традиции – Сохраним себя».

«Мы представляем Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, очень известная обитель, ведет большую деятельность», - рассказал отец Марк.

По словам архимандрита, планируется создать православный дневной лагерь с ремесленно-фольклорной направленностью в деревне Хлебный хутор Печорского района.

«Там природа, прекрасное место, рядом речка, старинная мельница и доброжелательные люди, которые любят ремесла», - добавил спикер, отметив, что сейчас мало молодежи увлекается ремеслом.

Также архимандрит отметил, что в Псковской области достаточно много ремесленников, которые готовы делиться своим опытом.

«Очень интересно приобрести эти навыки», - считает отец Марк.

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