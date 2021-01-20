Наталья Дубровская: Изборск – город, который всегда рад гостям

17:44, 20 января 2021, ПАИ

«Изборск — это город, который для вас открывает новые возможности, и город, который всегда рад гостям», - заявила директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская в эфире проекта ПАИ-live 20 января.

По её словам, Изборск не случайно так назвали, это вовсе не обозначает «избранный город». «Избарати» — это древнерусский глагол, означающий «побеждать». Ведь в честь Избора назван Изборск, поэтому чувствуется дух победы в этой крепости», - сказала Наталья Дубровская.

Она считает, что в тот момент, когда человек выезжает из «шумного Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга» на природу, его внутренний голос, гены говорят: «Добро пожаловать на природу, добро пожаловать к истокам, на крепостные стены, к Словенским ключам».