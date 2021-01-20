Музейные надежды – ПАИ-live c Натальей Дубровской

17:39, 20 января 2021, ПАИ

Директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская стала гостьей эфира ПАИ-live в среду, 20 января.

Объединенный Псково-Изборский музей-заповедник получил статус федерального совсем недавно. Какие надежды в Изборске связывают с федерализацией? Насколько сократился поток туристов в музее в 2020 году и как это сказалось на экономических итогах года? Как музею в Сигово удалось стать «миллионером»? Какая экспозиция разместится в строящемся новом музейном зале? На эти и другие вопросы Наталья Дубровская ответила в интервью руководителю проекта ПАИ-live Александру Машкарину.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.