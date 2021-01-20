Более 600 литров чая выпили на новогодних праздниках посетители музея-заповедника «Изборск»

18:07, 20 января 2021, ПАИ

На новогодних праздниках в музее-заповеднике «Изборск» посетители и гости выпили более 600 литров чая на травах. Об этом рассказала директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская в эфире проекта ПАИ-live 20 января.

Наталья Дубровская также отметила, что дежурные экскурсоводы в среднем проходят по пять километров в выходные дни с туристами. Директор музея считает, что такая нагрузка — серьезная: «Нужно разговаривать, общаться, рассказывать, а ещё сейчас морозы, холодно. Непросто работать в музее в Изборске и, конечно, нас очень-очень мало».

«Вместе со мной, коллектив, который занимается музейной работой, – 25 человек. Директор, заместители, начальники отделов – всего лишь 25 человек на весь туристический поток. На долину, охраняемую нашей территорией 7 тысяч 734 гектара заповедника, маршрут, который посещают обычно туристы – 12 гектаров, убирают территорию четыре рабочих», – добавила Наталья Дубровская.