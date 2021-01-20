В посёлке Дедовичи Псковской области жители обнаружили двух грабителей, но те продолжили совершать кражу

19:21, 20 января 2021, ПАИ

18 января 2021 года Дедовичским районным судом Псковской области вынесен приговор в отношении гр. Д., обвиняемого в совершении грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, и кражи. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Судом установлено, что 3 мая 2020 года А. и Д. находились на одной из улиц посёлка Дедовичи. Оба подошли к дому К., где один из злоумышленников остался на улице, выполняя роль охраны места совершения преступления, а другой проник в дом, откуда вынес имущество: духовой шкаф, две шиберные задвижки, рулевую колонку от автомобиля ВАЗ-2106 и простыню.

В момент совершения преступления и переноски похищенного имущества действия А. и Д. были обнаружены жителями посёлка, которые стали требовать прекратить преступные действия, однако А. и Д. продолжили воплощать свой преступный умысел.

С похищенным имуществом А. и Д. скрылись с места совершения преступления, причинив потерпевшему К. материальный ущерб на общую сумму 1 280 рублей.

Позже, 11 мая 2020 года, гражданин Д., находясь на приусадебном участке дома в посёлке Дедовичи, воспользовался отсутствием посторонних лиц и похитил алюминиевый бидон, принадлежащий И., причинив последнему материальный ущерб на общую сумму 3 000 рублей.

Приговором суда Д. и А. были признаны виновными в совершении данных преступлений, и с учётом неисполненных приговоров гр. Д. было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, гр. А. – в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.