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Общество

В посёлке Дедовичи Псковской области жители обнаружили двух грабителей, но те продолжили совершать кражу

Один стоял на стрёме, второй совершал кражу. Фото smolnews.ru

 

18 января 2021 года Дедовичским районным судом Псковской области вынесен приговор в отношении гр. Д., обвиняемого в совершении грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, и кражи. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Судом установлено, что 3 мая 2020 года А. и Д. находились на одной из улиц посёлка Дедовичи. Оба подошли к дому К., где один из злоумышленников остался на улице, выполняя роль охраны места совершения преступления, а другой проник в дом, откуда вынес имущество: духовой шкаф, две шиберные задвижки, рулевую колонку от автомобиля ВАЗ-2106 и простыню.

В момент совершения преступления и переноски похищенного имущества действия А. и Д. были обнаружены жителями посёлка, которые стали требовать прекратить преступные действия, однако А. и Д. продолжили воплощать свой преступный умысел. 

С похищенным имуществом А. и Д. скрылись с места совершения преступления, причинив потерпевшему К. материальный ущерб на общую сумму 1 280 рублей.

Позже, 11 мая 2020 года, гражданин  Д., находясь на приусадебном участке дома в посёлке Дедовичи, воспользовался отсутствием посторонних лиц и похитил алюминиевый бидон, принадлежащий И., причинив последнему материальный ущерб на общую сумму 3 000 рублей.

Приговором суда Д. и А. были признаны виновными в совершении данных преступлений, и с учётом неисполненных приговоров гр. Д. было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, гр. А. – в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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