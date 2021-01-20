Музей в Сигово заработал миллион рублей на чае и пирогах

20:55, 20 января 2021, ПАИ

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово ежегодно зарабатывает миллион рублей на чае и пирогах. Об этом заявила директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская в эфире проекта ПАИ-live 20 января.

Наталья Дубровская отметила, что руководство и сотрудники музея-заповедника «Изборск» стараются заинтересовать людей, чтобы они доехали до деревни Сигово и посетили музей-усадьбу народа сето.

«Кстати, это удивительный дом, мы их называем миллионерами. Они стабильно на своём маленьком билете, в стоимость которого входят чай и пирог, зарабатывают миллион рублей в год. Для маленького музея, где фактически хуторская система вокруг, где никто не живёт, это действительно серьёзный вклад в дело нашего объединённого музея», – рассказала Наталья Дубровская.

По её мнению, в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово самый вкусный чай и самые вкусные пироги.