Взрослые разряды по лыжам получили гимназисты Переслегинской гимназии в Псковской области

23:47, 20 января 2021, ПАИ

С 15 по 17 декабря 2020 года в г. Онеге Архангельской области проходили областные соревнования по лыжным гонкам памяти заслуженного тренера России В. М. Большакова, пишет газета Великолукского района «Наш путь».

Учащиеся Переслегинской гимназии после снежного сбора в г. Кировске Мурманской области вместе со своим тренером Надеждой Аввакуменковой и родителями приняли решение, соблюдая все правила безопасности в период пандемии, выступить на соревнованиях, даже вне конкурса.

Результат не заставил себя долго ждать – ребята выполнили взрослые разряды в лыжных гонках: Артем Емельянов получил I разряд, Александра Голубкова – I разряд, Дарья Матвеенкова – I разряд. Ребята помладше – Илья Варганов, Иван Дубинец, Никита Петров – выполнили II разряды.

Для ребят это был отличный опыт, а ещё крутые виражи, повороты, спуски! Были, конечно, и падения, и сломанный инвентарь. Но спортсменов из Великолукского района всё это только закалило и дало нужный настрой на следующий старт!



Золото, серебро, бронза!

Следующий старт прошёл 30 декабря в г. Западная Двина Тверской области. По итогам соревнований в массовом старте призовые места распределились следующим образом: Илья Варганов в своей возрастной группе занял 1-е место, Иван Дубинец – 1-е место, Александра Голубкова – 2-е место, Артём Соловьев – 3-е место, Дарья Матвеенкова – 6-е место, Никита Петров – 5-е место, Артём Емельянов – 6-е место.

Следует отметить, младшие девочки тоже очень старались. Как итог, Анна Барсукова заняла 5-е место, Виктория Лычкова – 6-е место. Кстати, свои гонки они провели ровно и без падений!

Как отметила тренер спортсменов Надежда Аввакуменкова, «тверские спортсмены всегда были и остаются очень сильными, выступают на российском уровне, с ними приятно соревноваться и набираться опыта».

Есть к чему стремиться

Что касается зимних каникул, то их наши спортсмены провели в Смоленске, где приняли участие в «Рождественской гонке» по биатлону, соревнуясь с командами из Москвы, Смоленска, Кинешмы Ивановской области. Здесь соревнования проходили на трассе с искусственным покрытием, а к самим соревнованиям спортсмены из Великолукского района готовились на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в г. Острове.

И снова приятные новости: ребята выполнили разряды!

Первый взрослый: Артём Емельянов, Александра Голубкова, Дарья Матвеенкова, Иван Дубинец, Илья Варганов.

Вторые разряды: Никита Петров, Мария Новикова, Анна Барсукова.

Третий взрослый разряд выполнила Виктория Лычкова.

А на пьедестал победы смогла пробиться Александра Голубкова, которая завоевала бронзу. Молодец! Впрочем, необходимо отметить, что остальные ребята отстали всего лишь на шаг от призёров соревнований.

«Опыт выступлений на искусственном снегу очень нужен, – обратила внимание Надежда Аввакуменкова, рассказывая о состязаниях. – Он другой, более жёсткий. Сама трасса по набору высоты была несложной, но предусматривала крутые виражи, повороты, спуски. Для ребят это непростое испытание, им пока не хватает горнолыжной подготовки, поэтому они уступают именно при прохождении спусков: то большой радиус возьмут, то раскрываются рано, то в высокой стойке едут. Ошибки есть, они озвучены, а значит, будем стараться исправлять их и двигаться дальше!»