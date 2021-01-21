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Общество

Миллионный долг по зарплате выплатило работникам псковское предприятие после вмешательства прокуратуры

В Пскове предприятие заплатило миллионный долг по зарплате работникам после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области. 

В ООО «Энергия» имелась задолженность по оплате труда перед 26 работниками организации в размере одного миллиона рублей. Заместитель прокурора города Пскова внес представление в адрес руководителя организации с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Нарушения закона устранены, долг по оплате труда в организации погашен в полном объеме.

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