Как понимать термин «Нагрузка на 1 спальное место»

10:37, 21 января 2021, ПАИ

Покупая матрас, не отталкивайтесь только от длины, ширины и удобства. Также нужно учитывать вес человека, который на нем будет спать.

Специалисты ООО «ОК МАТРАС» рассказали о том, как выбирать матрас в соответствии с весом спящих.

Как рассчитывается нагрузка

В наше время можно заказать матрас практически под любые габаритные размеры кровати. Чтобы рассчитывать переменные нагрузки, сегодня пользуются общепринятой единицей измерения – «Одно спальное место». Именно для него и рассчитывается предельная нагрузка.

При изучении характеристик изделий вы можете увидеть вес. Он является допустимым пределом нагрузки одного спящего. То есть если в характеристиках указан вес 100 кг, а речь идет об односпальной модели, то это и есть предельный вес человека, который может на нем спать. Для полуторной модели такая цифра будет значить, что предельный вес для изделия составляет 150 кг, а для двуспального – 200.

Следует учесть, что это предельная нагрузка, поэтому при выборе модели сотрудники ООО «ОК МАТРАС» советуют брать изделие с небольшим запасом (5-10 %), чтобы не провоцировать увеличенный износ и необходимость частого переворачивания постельной принадлежности.

Чаще всего:

Детский рассчитан на 40-60 кг на спальное место.

Минимальный взрослый – 50 кг на спальное место.

Максимальный взрослый – 140 кг на спальное место.

Динамические и статические нагрузки

Нагрузки бывают динамическими и статическими. В характеристиках матрасов указываются именно последние, то есть рассчитывается нагрузка неподвижного тела, максимум – человека, который может ворочаться.

Во время полового акта, спортивных упражнений, детских игр появляются динамические нагрузки, которые могут превышать статические в несколько раз. Несмотря на то, что производители учитывают это и организовывают запас прочности. Правда, не следует этим злоупотреблять, поскольку так можно существенно сократить срок эксплуатации.

Матрас для тучных

В наше время поиск матраса для «больших» людей не является проблемой. Вы можете заказать усиленный пружинный блок, усиленные борта и углы, да и серийно матрасы для тучных выпускаются. Некоторые компании предлагают матрасы «без ограничений», но лучшим способом для семейных пар, в которых один человек обладает большим весом, будет выбор матраса, где каждая из половин имеет различную жесткость.

Адрес ООО «ОК МАТРАС»: Москва, улица Чертановская, 9, корп. 3. тел. горячей линии: +7 (800) 200-04-14.

Источник: https://okmatras.ru/