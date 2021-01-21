На фоне пандемии COVID-19 в Псковской области почти исчез сезонный грипп

11:39, 21 января 2021, ПАИ

На фоне пандемии коронавируса в Псковской области почти исчез сезонный грипп. Об этом заявила главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области Ираида Сивачёва в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

«Его [гриппа. – ПАИ] фактически нет», – подчеркнула Ираида Сивачёва.

Она отметила, что впервые за многие годы в Псковской области от гриппа было привито 60% населения. По её словам, отсутствие в регионе гриппа – это успех кампании по вакцинации.

«Вакцинация отлично работает при любом инфекционном заболевании, в том числе и с коронавирусом будет работать. Если вакцинируется 60 % населения, то мы сможем спокойно жить и снимем наконец маски. Надеемся, что все хорошо понимают ситуацию. Особенно те, у кого родственники погибли от этого заболевания. При инфекционном заболевании только вакцинация защищает нас с вами от этих болезней», – заключила Ираида Сивачёва.