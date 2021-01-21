Слухи о вакцине и геноцид – Ираида Сивачева на ПАИ-live

11:31, 21 января 2021, ПАИ

Главный внештатный инфекционист Псковской области, главврач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области Ираида Сивачёва стала гостьей эфира ПАИ-live.

В интервью ведущему Артёму Татаренко эксперт рассказала, почему вакцинация от коронавируса так важна для жителей региона старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ираида Сивачёва также рассказала, почему в этом сезоне до сих пор не зафиксировано случаев гриппа и почему считает распускаемые о вакцине от COVID-19 слухи сродни геноциду.