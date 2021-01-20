Путин: В России снижается безработица

14:30, 21 января 2021, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что в последнее время в России наметилась тенденция на снижение безработицы. Об этом пишет РИА Новости.

«В последние месяцы наметилась тенденция на снижение безработицы. Отмечу, что в напряжённый период эпидемии нам удалось не допустить её резкого всплеска», - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что снизить уровень безработицы помогли меры поддержки экономики, предприятий, малого и среднего бизнеса. Все это было реализовано как на федеральном, так и на региональном уровне.

«После максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре – уже 6,1%. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году», - добавил президент.