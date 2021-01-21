Санаторий «Хилово» приглашает псковичей на реабилитацию после COVID-19

14:32, 21 января 2021, ПАИ

На реабилитацию после коронавируса приглашает санаторий «Хилово». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Год назад весь мир захлестнула волна пандемии. На сегодняшний день в мире более 90 миллионов ‎случаев заражения, включая почти два миллиона случаев с ‎летальным исходом.‎ И эти цифры ежедневно растут. Радует, что растут цифры и выздоровевших от COVID-19. Но, как отмечают эксперты ВОЗ, Роспотребнадзора и других ведомств, медики пока не могут в полной мере оценить последствия COVID-19, но уже делают выводы о том, что около трети переболевших COVID-19 испытывают различные последствия после выздоровления, у каждого пятого пациента выявляются психические расстройства, ряд пациентов после перенесенного коронавируса страдают от кашля, жжения в груди, боли в голове и мышцах, тахикардии.

Специалисты отмечают необходимость амбулаторной реабилитации, направленной на восстановление респираторных функций, особенно пациентов, перенесших заболевание в тяжелой форме. А где лучше всего проходить реабилитацию? Конечно, в санатории!

Санаторий «Хилово» разработал программу реабилитации для восстановления здоровья граждан после перенесенного COVID-19. Комплексное лечение построено на лучших традициях курортологии и современных способах терапии, проходит под надзором опытных врачей с использованием современных эффективных методик.

Программа нацелена на то, чтобы помочь пациенту справиться с любыми осложнениями, вызванными COVID-19.

Главные цели реабилитации:

восстановление функций органов дыхания и других систем организма после перенесенной болезни;

нормализация циркуляции крови и обмена веществ;

восстановление физической активности пациента;

помощь в преодолении беспокойства и стресса;

укрепление иммунной системы и др.

Предложение выражается в виде предоставления набора специальных процедур на восстановление психосоматического здоровья после перенесенного COVID-19 на путевки длительностью 10 дней или 14 дней по обычной стоимости, в соответствии с действующими прайс-листами на соответствующий период.

Стоимость путевки на 10 дней по специальному предложению «Реабилитация (восстановление) после COVID-19» (до 30.05.2021 г.) составляет от 20 000 рублей.

За эти деньги в рамках программы вы получаете: проживание, питание, три посещения лечащего врача, медицинские услуги: трехразовый прием минеральной воды (ежедневно по показаниям); диетотерапия (ежедневно по показаниям); одна консультация врача-невролога, кардиолога; одна консультация психолога; психология групповая или индивидуальная 5 раз; 1 раз анализ крови на МНО и протромбиновое отношение, время свёртываемости; минеральная, или жемчужная, (одна процедура из перечня) или сухая углекислая (по показаниям) ванна – 5 процедур; грязевые аппликации (мешочки) (по показаниям) сегментарно на грудную клетку или на суставы по показаниям – 5 процедур; лечебный бассейн или ЛФК в бассейне – 7 процедур; СВЧ, хромотерапия (синий цвет), электрофорез с кальцием на гр. клетку – 7 процедур; галокамера или ингаляции с лечебными средствами – 7 процедур; массаж ручной (1 единица) или вибромассаж – 6 процедур; ЛФК (дыхательная гимнастика) – 5 процедур; гимнастика групповая или гимнастика индивидуальная – 7 процедур, ингаляции с минеральной водой или лекарственными средствами – 6 процедур; аэрофитотерапия – 7 процедур; массаж спины (накидка) или бесконтактный гидромассаж – 5 процедур.

Стоимость путевки на 14 дней по специальному предложению «Реабилитация (восстановление) после COVID-19» (до 30.05.2021 г.) составляет от 27 300 рублей.

За эти деньги в рамках программы вы получаете: проживание, питание, три посещения лечащего врача, медицинские услуги: трехразовый прием минеральной воды (ежедневно по показаниям); диетотерапия (ежедневно по показаниям); одна консультация врача-невролога, кардиолога; одна консультация психолога; психология групповая или индивидуальная 6 раз; 1 раз анализ крови на МНО и протромбиновое отношение, время свёртываемости; минеральная, или жемчужная, (одна процедура из перечня) или сухая углекислая (по показаниям) ванна – 7 процедур; грязевые аппликации (мешочки) (по показаниям) сегментарно на грудную клетку или на суставы по показаниям – 7 процедур; лечебный бассейн или ЛФК в бассейне – 9 процедур; СВЧ, хромотерапия (синий цвет), электрофорез с кальцием на гр. клетку – 8 процедур; галокамера или ингаляции с лечебными средствами – 9 процедур; массаж ручной (1 единица) или вибромассаж – 6 процедур; ЛФК (дыхательная гимнастика) – 7 процедур; гимнастика групповая или гимнастика индивидуальная – 8 процедур, ингаляции с минеральной водой или лекарственными средствами – 7 процедур; аэрофитотерапия – 9 процедур; массаж спины (накидка) или бесконтактный гидромассаж – 5 процедур.

Кроме этого, в случае приезда без санаторно-курортной карты в санатории по альтернативе будут назначены анализы (общий анализ крови, мочи, ЭКГ с расшифровкой, кровь на сахар), процедуры будут назначены только после получения результатов данных обследований.

Для приобретения путевок по специальному предложению «Реабилитация (восстановление) после COVID-19» приобретатель либо его представитель в период с 18 января 2021 года бронирует путевку в отделе реализации ЛПУ «Санаторий «Хилово» (по телефону, по электронной почте, через официальный сайт санатория) по специальному предложению «Реабилитация (восстановление) после COVID-19».

Заказать путевки и получить консультацию можно в Пскове по телефону (8112) 72-82-18 или по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинет 12, в будние дни с 09:00 до 17:00.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.