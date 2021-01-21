Помощь в профессиональном самоопределении – ПАИ-live с Екатериной Транёвой
Автор проекта «Навигатор в мире профессий» Псковского областного отделения Российского детского фонда Екатерина Транёва стала гостьей проекта ПАИ-live.
Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. На реализацию проекта фонд предоставил грант в размере 2 379 691 рубль.
Какова основная цель проекта? Для чего его необходимо реализовать в Псковской области? Когда начнётся реализация проекта в регионе? Какова целевая аудитория проекта? Скольким воспитанникам интернатных учреждений Псковской области в рамках реализации проекта планируется помочь в профессиональном самоопределении и развитии первичных профессиональных навыков?
Обо всём этом рассказывает Екатерина Транёва.