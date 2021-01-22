О штрафах за распитие спиртного, шумных соседях и незаконных митингах — в интервью с Владимиром Кругловым

14:18, 22 января 2021, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает подводить итоги 2020 года. На этот раз гостем ПАИ-live стал начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов. Он рассказал о самых «популярных» правонарушениях, совершаемых жителями региона, об ответственности за курение и распитие спиртного в общественных местах, а также напомнил о последствиях для организаторов и участников незаконных митингов.

О штрафах за распитие спиртного и курение

– Какие административные правонарушения совершались наиболее часто в Псковской области в 2020 году?

– Административная практика в деятельности государства приобретает всё большую актуальность. Данному направлению уделяется много внимания в связи с тем, что ряд уголовных статей не применяется до изначального привлечения граждан к административной ответственности. Это дает им шанс посмотреть на свои действия и отказаться от нарушений и совершения преступлений. За прошедший год сотрудниками полиции зафиксировано в Псковской области более 50 тысяч правонарушений без учета нарушений ГИБДД. Вынесено 28 тысяч постановлений. Основные нарушения – распитие спиртных напитков в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство и несоблюдение требований административного надзора.

– Распитие спиртных напитков в общественном месте — чаще или реже стали за это штрафовать? Есть обывательская точка зрения, что полиция не приезжает на вызовы со стороны жителей, жалующихся на то, что кто-то во дворе или подъезде выпивает. Приедет или нет?

– Активность населения очень высокая. Обращаются в полицию и по этим нарушениям, и по другим. Реакция всегда однозначно происходит. Сообщение регистрируется, направляется наряд. Если преступления тяжких составов – выезжает оперативная группа. Отказов быть не должно.

– Ещё один пункт – курение в общественных местах. Часто вызывают полицию, если вдруг кто-то курит в подъезде? Насколько реально привлечь за курение в общественных местах?

– Эта норма введена относительно недавно. Регулируется она 15-м федеральным законом от 2013 года. С каждым годом вносятся дополнения по электронным сигаретам и так далее. В Псковской области практика уже наработана. По сравнению с 2019 годом выявление немного снизилось, мы относим это к тому, что граждане стали меньше курить либо стали более законопослушными. Если обращаться к статистике, тоже выявлено порядка 1000 нарушений. Протоколы все рассмотрены.

Работает ли закон «О тишине»

– Громкий шум в доме в неурочное время – как часто полиция сталкивается с такими обращениями граждан? Как много выписано штрафов за нарушение тишины? Полиция вообще выезжает на такие звонки?

– Данные полномочия нам переданы соглашением между администрацией Псковской области и областным УМВД в 2018 году. Статья 2.2 называется «Нарушение тишины и покоя граждан на территории Псковской области. До середины 2020 года она была немного в усеченном порядке – речь шла о нарушениях тишины и покоя в многоквартирных домах. Но так как Псковская область состоит не только из многоквартирных домов, есть и частный сектор, и общественные места, была проведена совместная работа с администрацией области, в результате которой в закон в апреле 2020 года внесли изменения, был расширен спектр объектов. В середине года подписано дополнительное соглашение о передаче дополнительных полномочий сотрудникам полиции. В настоящий момент мы выполняем их в полном объеме.

Фиксация данных нарушений в основной массе ложится на полицию. Обращения граждан в дежурную часть были и до того, как нам были переданы полномочия. За 2020 год зафиксировано почти 1000 нарушений данного закона, составлены протоколы. Довольно много. Граждане активно обращаются. На каждое обращение обеспечивается выезд сотрудника.

– Каждое из этих нарушений заканчивается административным штрафом?

– Сотрудники полиции наделены правом только фиксации правонарушений, опроса граждан, составления протокола. Наложением санкций занимаются суды. Именно суд решает, в какой степени гражданин нарушил законодательство. По практике, если гражданин первично нарушает, ему выносится предупреждение.

– Как фиксируются эти нарушения?

– Собирается информация, опрашиваются соседи и предполагаемые нарушители. Бывает, конечно, что люди в отказ идут, говорят, что не шумели. Свидетельская база собирается и отправляется на рассмотрение суда. Обычно граждане не жалуются, если единичное нарушение тишины – мероприятие, например, какое-то. Соседские отношения к этому не приводят. А если на постоянной основе спать не дают, дискотеки устраивают, тут, естественно, людям надоедает, они обращаются в полицию.

– Были интересные случаи в практике, когда кто-то жаловался на членов семьи? Дети шумят, тёща мешает?

– Это уже гражданско-правовые отношения, они не рассматриваются в рамках административного законодательства.

О митингах и пикетах

– Наступивший год будет политически активным, впереди выборы в Госдуму и областное Собрание. Закономерно происходит оживление разного рода, не только политических сил. Безусловно, одним из инструментов политической активности являются публичные акции — митинги, пикеты, шествия. Их организация происходит в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Но порой некоторые товарищи сознательно идут на нарушение закона при организации и проведении публичных акций — по самым разным причинам, в том числе, и для откровенных провокаций. Чем им это грозит с точки зрения закона?

– Данные отношения регулируются на федеральном уровне 54-ФЗ о собраниях, митингах, шествиях. Полномочия и возможности граждан, организаций, общественных объединений расширены, каждый может изъявить свое мнение, обозначить своё мнение, нерешенные вопросы. Но все это нужно делать в рамках правового поля. Буквально с 10 января вступили поправки в данный ФЗ, их более 30. В основном, они касаются финансовой составляющей при проведении данных публичных мероприятий. Уточнены полномочия, права и обязанности сотрудников СМИ, сотрудников полиции, организаторов и всех участников мероприятий. Из нововведений – статья 7 подпункт 1.1, который говорит о том, что по законодательству одиночные пикетирования не подлежат уведомлению, кроме случаев, если гражданин собирается проводить пикет с изготовлений сборно-разборной конструкции. При этом если граждане при одиночном пикетировании меняют лозунги и плакаты между собой, это уже образует состав административного правонарушения. Раньше такого не было.

Все остальные мероприятия должны проводиться на законных основаниях. Для этого требуется уведомление органов местного самоуправления, органов госвласти в определенные периоды времени, начиная от 3 до 15 суток срок подачи. Если граждане или организации соблюдают все требования, получают официальное согласование, согласовывается место проведения, то они проводят в спокойном режиме свои мероприятия под охраной сотрудников полиции.

– Что грозит организаторам за незаконное проведение акции?

– Те люди, организации или общественные объединения, которые собираются провести публичное мероприятие, должны изучить законодательство. Там все расписано понятно: что нужно делать, какие уведомления надо подавать, в какой срок, куда обращаться. И только тогда начинать организовывать мероприятие. Если таких согласований с органом МСУ не проводилось, это является нарушением федерального законодательства, за что предусмотрена административная ответственность и для организаторов, и для участников. Санкции довольно существенные, в том числе в денежном выражении, может быть назначено наказание вплоть до административного ареста. Так что гражданам нужно сознательно к этому подходить и соблюдать действующее законодательство. Плюс к тому, при создании угроз жизни и здоровью граждан, перекрытии проезда автотранспорта или прохода граждан предусмотрена уголовная ответственность. В каждом индивидуальном случае нужно разбираться по факту, что произошло, но при наступлении каких-либо последствий либо угрозы наступления можно рассматривать вопросы не только привлечения к административной ответственности.

– Вопрос от родителей, учителей. Некоторые персонажи сознательно зовут на свои акции несовершеннолетних, старшеклассников. А молодежь у нас активная. Это законно — призывать на митинги несовершеннолетних? Отягощает ли это вину организаторов акции? Если, допустим, 14-летний парень или девушка пришли на акцию, они отвечают перед законом? Какой штраф заплатят их родители?

– Законодательно возрастные требования определены. В 14 лет подросток за себя не отвечает, и к административной ответственности привлекут его родителей по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее содержание и воспитание детей. Если выяснится, что он был туда приглашен организаторами незаконного мероприятия, будет рассматриваться вопрос привлечения к административной ответственности организаторов. Причем штрафные санкции тут выше, чем просто за организацию незаконного публичного мероприятия. С 16 лет подросток попадает под административную ответственность, только привлекается в присутствии родителей, опрашивается, что он там делал и так далее.

О соблюдении коронавирусного указа

– 2020 год был коронавирусным, и 2021 остается таким же. Полиция в части применения административного законодательства работает вместе с органами исполнительной власти над пресечением несоблюдения коронавирусных ограничений?

– Полиция также наделена полномочиями по фиксации правонарушений по статье 20.6.1 и 6.3, которые определены по коронавирусной инфекции и вступили в законную силу в начале 2020 года. Кроме полиции ряд других органов обладает такими же полномочиями. Хочу отметить, что изначально полиция нацелена не на привлечение граждан к административной ответственности, а на разъяснение санитарных правил. Вопрос серьезный, может кто-то из людей не понимает. Это масочный режим, соблюдение социальной дистанции. Особое внимание уделяется исполнению требований указа губернатора в части запрета на организацию массовых мероприятий в объектах общепита, к примеру дискотек, организацию кальянных, где молодежь может массово заразиться. Граждане в этом нам помогают, предоставляют информацию о нарушениях.

– Как много таких нарушений?

– Есть факты уже и в этом году по Пскову, Великим Лукам. Данная работа проводится полицией на постоянной плановой основе. Мониторинг соцсетей проводится, работа с населением, отработка информации, поступающей в дежурную часть. Мы проверяем все сообщения. Потом суд решает, какое наказание вынести гражданину или организации.

– Есть какая-то статистика, наблюдения: административные правонарушения совершают чаще всего люди какого возраста? Молодежь?

– Молодежь более активна, и, конечно, можно сказать, что они часто совершают правонарушения. Но кроме возраста есть много других факторов. Все, к примеру, зависит от населенного пункта, конкретного города. Да и люди все разные, у каждого своя жизненная позиция. Бывали разные случаи.