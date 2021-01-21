Проведение публичного мероприятия у памятника святой равноапостольной княгине Ольге 23 января не согласовано

23:50, 21 января 2021, ПАИ

В официальном Telegram-канале Псковской области появилось обращение:

«Уважаемые жители Псковской области!

В средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях участились призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях 23 января 2021 года.

Напоминаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Администрация Псковской области информирует, что проведение публичного мероприятия у памятника святой равноапостольной княгине Ольге 23.01.2021 в установленном порядке не согласовывалось.

Статьёй 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия предусмотрена административная ответственность для граждан в виде административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательных работ на срок от двадцати до ста часов, или административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Дополнительно сообщаем, что указом губернатора Псковской области № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 15 марта 2020 г. на территории области установлен запрет на проведение и участие в публичных массовых мероприятиях, который действует до настоящего времени.

Нарушение установленного запрета предусматривает для организаторов и участников массового мероприятия административную ответственность по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа в размере до тридцати тысяч рублей.

В целях недопущения возможного вовлечения граждан в противоправную деятельность, ведущую к нарушению общественного порядка и общественной безопасности, администрация Псковской области предупреждает организаторов и участников анонсируемого митинга об ответственности, установленной законодательством Российской Федерации».