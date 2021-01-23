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Длительные свидания с осуждёнными запретили в учреждениях ФСИН Псковской области
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Общество

Длительные свидания с осуждёнными запретили в учреждениях ФСИН Псковской области

Фото Андрея Степанова

В учреждениях ФСИН Псковской области запретили длительные свидания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Приостановка длительных свиданий связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.

В настоящее время длительные свидания с осуждёнными приостановлены во всех учреждениях УФСИН России по Псковской области:

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области.

По состоянию на 22 января 2021 года краткосрочные свидания возобновлены в следующих учреждениях УФСИН России по Псковской области:

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области;

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области.

Предоставление краткосрочных свиданий осуществляется с использованием средств индивидуальной защиты. В случае выявлений нарушений свидание будет прекращено.

Приём посылок, передачи и бандеролей в вышеуказанных учреждениях осуществляется согласно графику работы комнаты приёма передач, но с обязательной дезинфекционной обработкой наружных поверхностей упаковок посылок и передач, а также с обеззараживанием воздуха в помещениях приёма передач.

Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно.

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