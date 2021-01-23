Длительные свидания с осуждёнными запретили в учреждениях ФСИН Псковской области
В учреждениях ФСИН Псковской области запретили длительные свидания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Приостановка длительных свиданий связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.
В настоящее время длительные свидания с осуждёнными приостановлены во всех учреждениях УФСИН России по Псковской области:
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области;
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области;
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области;
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Псковской области;
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области;
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области;
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области.
По состоянию на 22 января 2021 года краткосрочные свидания возобновлены в следующих учреждениях УФСИН России по Псковской области:
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области;
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области;
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Псковской области;
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области;
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области;
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области.
Предоставление краткосрочных свиданий осуществляется с использованием средств индивидуальной защиты. В случае выявлений нарушений свидание будет прекращено.
Приём посылок, передачи и бандеролей в вышеуказанных учреждениях осуществляется согласно графику работы комнаты приёма передач, но с обязательной дезинфекционной обработкой наружных поверхностей упаковок посылок и передач, а также с обеззараживанием воздуха в помещениях приёма передач.
Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно.