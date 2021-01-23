Руководитель Псковского УФАС поделилась фото актёра Евгения Леонова из семейного альбома

20:55, 23 января 2021, ПАИ

В декабре знаменитой комедии Леонида Гайдая "Джентельмены удачи" исполняется почти полвека. Руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец поделилась фото актёра Евгения Леонова из семейного альбома.Фотография датирована осенью 1970 года, где молодая мама Ольги и уже знаменитый актер сняты вместе. Она тогда была студенткой и отправилась со стройотрядом в Самарканд, где советская молодежь трудилась на цементном заводе. В это же время шли съемки фильма, в частности, те эпизоды, где герои фильма бегут из тюрьмы. Черно-белый снимок оформлен в советских традициях, с рельефными зубчиками по краям.

«Я и Леонов», - подписано фото с обратной стороны юной студенткой. красавицей и будущей мамой Ольги.