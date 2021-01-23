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Общество

Крупная партия контрабандных сигарет арестована псковскими пограничниками в Невельском районе

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления
ФСБ России по Псковской области в ходе совместного рейда с представителями таможни задержали крупную партию контрабандных сигарет, пишет «Невельский вестник». Инцидент произошёл в районе населённого пункта Залоги, в непосредственной близости от государственной границы.

«Легковой автомобиль марки «Киа-Спортэйдж» следовал с территории сопредельного государства под управлением 38-летнего россиянина. Выбирая лесные и просёлочные дороги, молодой человек в своём транспортном средстве пытался ввезти в Россию порядка 50 тысяч пачек табачной продукции с иностранными акцизными марками. Как и в большинстве подобных случаев, товарно-сопроводительные документы на груз у водителя отсутствовали», – сообщает издание.

Незаконно перемещаемые сигареты перевозчик должен был доставить в г. Великие Луки для последующей реализации на территории региона. Предварительная оценочная стоимость задержанной партии сигарет превышает 1 миллион 600 тысяч рублей.

Табачная продукция передана сотрудникам МО МВД России «Невельский» для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

 

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