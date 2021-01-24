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Общество

Умер депутат Новосокольнического района Николай Пасуев

На 67-м году жизни 23 января скончался депутат Собрания депутатов Новосокольнического района Николай Пасуев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Николай Пасуев родился 14 декабря 1954 года в Новосокольниках. Трудовую деятельность начал в 1972 году слесарем районного объединения «Сельхозтехника». С 1973 по 1975 год служил в армии в Польше. С 1975 по 1977 год работал в «Сельхозтехнике» инженером-комплектовщиком. В 1982 году он окончил Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельскохозяйственного производства» и был направлен главным инженером в колхоз «Родина» Новосокольнического района. С 1987 года работал председателем колхоза имени Чапаева, всё это время жил в деревне Руново, где осталась жить его семья.   

Пять созывов подряд Николай Пасуев избирался депутатом Собрания депутатов Новосокольнического района. С ноября 2000 года возглавлял постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам и социально-экономическому развитию района в Собрании депутатов. В марте 2007 года избран председателем Собрания депутатов Новосокольнического района и работал в этой должности на общественных началах более 10 лет.

«Николай Владимирович Пасуев был вдумчивым, конструктивным и активным депутатом. Все, кто его знал, глубоко скорбят по поводу его безвременной кончины и будут всегда помнить об этом замечательном человеке, оставившем заметный след на земле», – отметили в администрации Новосокольнического района. 

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