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Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в первой в мире конкурс-премии уличной культуры

Жителей Псковской области приглашают принять участие в первой в мире конкурс-премии уличной культуры «КАРДО – 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

В «КАРДО – 2021» собраны самые популярные 13 уличных направления: BMX, media, scoot, society, Hip-hop, parkour, tricking, business, breaking, workout, street-art. freerunning, skateboarding.

В этом году пройдёт 4 сезон – заочный конкурс для номинантов премии и финальные мероприятия для всех желающих: форум, фестиваль, соревнования, концерты и церемония награждения победителей.

Участники – тысячи человек из 35 стран мира, премия и фестиваль – два параллельных мира. В каждой номинации будет выбран ТОП-24 для создания контента. Финал состоится 19-23 мая в Пятигорске. «Жюри онлайн- и офлайн-этапа — одни и те же люди. Все они — легенды уличной культуры из 15 стран мира», – отметили организаторы.

Победители получат денежные призы, статус, помощь наставника, призы от партнёров, контракт с брендами и возможность вдохновить других и продвинуть свое дело.

Регистрация в онлайн-отбор доступна на сайте до 15 марта. Куратор премии в Псковской области – Виталий Дидыч 8(911) 881-65-77. Представителей каждого из 13 уличных направлений ждут на общей встрече. Адрес электронной почты: workout.pskov@gmail.com.

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