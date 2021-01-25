10 млн рублей получит Псковская область на поддержку хлебопеков

10:24, 25 января 2021, ПАИ

Псковская область получит от правительства Российской Федерации свыше 9,9 млн рублей, которые будут направлены на компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего между регионами России распределят 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдет на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Довести средства до получателей поручено Минсельхозу.

Утвержденное Михаилом Мишустиным распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанных правительством по поручению президента России Владимира Путина. Ранее глава государства указал, что необходимо своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов. Чтобы решить эту проблему, правительство повысило пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, утвердило правила поддержки мукомолов и хлебопеков, обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.