Более 400 воспитанников занимаются в псковском хип-хоп-центре «Хоть отбавляй»

12:04, 25 января 2021, ПАИ

Псковский хип-хоп-центр «Хоть отбавляй» посещают более 400 воспитанников. Об этом рассказал руководитель хип-хоп-центра Кирилл Кочнев в эфире проекта ПАИ-live 25 января.

«Хип-хоп-центр насчитывает свыше 400 воспитанников, и эта цифра приближается к 500», - отметил Кочнев.

По словам руководителя центра, воспитанников было бы больше, если бы не пандемия. Кочнев отметил, что главная цель центра – попасть в олимпийскую сборную и в 2024 году в Париже представить там Россию.

«Этот год будет насыщенным на спортивные мероприятия, - подчеркнул спикер. – Мероприятия расписаны до декабря 2021 года».

Для расширения делегации в конце февраля текущего года центр устроит чемпионат. Далее по планам - посетить в феврале Новосибирк, в марте – Санкт-Петербург, где будут проведены соревнования.

«Это будет проверочной работой перед чемпионатом России», - добавил Кирилл Кочнев.