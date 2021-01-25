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Общество

В Псковской области финансирование конкурсов проектов ТОСов выросло почти в семь раз

Почти в семь раз выросло финансирование конкурсов проектов ТОСов в Псковской области. Об этом рассказала начальник управления по местному самоуправлению Елена Тимашова в эфире проекта ПАИ-live 25 января.

По словам Елены Тимашовой, в этом году уже в третий раз будут проводиться конкурсы.

«Старт был объявлен в 2019 году, и тогда было выделено на эти цели 3,5 млн рублей, - добавила спикер. – На тот момент было создано 25 ТОСов, участвовало 32 проекта».

В 2020 году было выделено 10 млн рублей, но позже, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, было дополнительно выделено ещё два миллиона рублей.

«В этом году, с учетом того, что конкурсов стало в два раза больше, эта сумма увеличится от заявленной ранее еще на пять миллионов рублей, и составит 20 млн рублей», - рассказала Елена Тимашова.

Таким образом, с момента первого конкурса сумма увеличилась практически в семь раз. В основном, денежные средства ТОСы направляют на благоустройство, разбивку клумб, установку скамеек, дорожек, детских спортивных площадок.

«В прошлом году были заявки, направленные на благоустройство воинских захоронений», - подчеркнула спикер.

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