Скончался псковский кузнец Андрей Мосин

15:00, 25 января 2021, ПАИ

24 января ушел из жизни мастер современного декоративно-прикладного искусства Псковской области Андрей Мосин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Нееловском культурно-досуговом центре.

Андрей Мосин был руководителем объединения «Кузнечное ремесло» Нееловского РДК и считался одним из лучших кузнецов Псковского района. «Он родился 9 мая 1963 года. В 1993 году пришел работать в Псковский район и своими руками создал настоящую кузницу. Его по праву можно назвать Мастером с большой буквы. Именно в его мастерской подготовлено не одно поколение кузнецов, которые продолжают развивать кузнечное ремесло», - рассказали коллеги Андрея Мосина. По их словам, мастер был известен далеко за пределами района, его работы украшают не только квартиры и дачи, но и сам город.

«Андрей Мосин отличался трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и амбициозным человеком, любящим все прекрасное – музыку, литературу, художественное творчество в любом проявлении. Являлся замечательным, интересным и умным собеседником», - отметили в центре.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким Андрея Мосина. Прощание с ним состоится 26 января в 10:30 в Пскове в Морском храме святителя Климента Римского на улице Красноармейской, 16 (на берегу реки Великой, рядом с Псковской областной больницей).