Специфика ТОСов зависит от района – Елена Тимашова
От района Псковской области зависит специфика ТОСов. Об этом сообщила начальник управления по местному самоуправлению Елена Тимашова в эфире проекта ПАИ-live 25 января.
Елена Тимашова рассказала, что в Пыталовском районе очень много молодежи работает в составе ТОСа.
«Они очень активно участвуют в субботниках и полезных начинаниях, работают вместе с администрацией», - подчеркнула Тимашова.
В Островском районе также есть молодежный ТОС.
«Они еще и специализированные, поскольку в Острове у нас преобладают военные категории, поэтому там очень много жен офицеров, детей, которые осваивают свою территорию», - добавила спикер, отметив, что у них очень много идей и планов для развития.