На 68,4% выполнены планы по нацпроекту «Образование» в Псковской области

15:21, 25 января 2021, ПАИ

В Псковской области нацпроект «Образование» выполнен на 68,4% по итогам 2020 года. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Больше всего проблем в прошлом году было с реализацией нацпроекта «Образование», – отметил губернатор. – Он потянул вниз общий командный результат».

Глава региона добавил, что сложности были связаны со строительством школы в Великих Луках и ряда дошкольных учреждений. Михаил Ведерников подчеркнул, что своевременных и необходимых мер со стороны руководства комитета принято не было.

Говоря о положительных моментах, Ведерников отметил, что 1 сентября учеников приняла обновлённая школа № 6 в Великих Луках, а осенью в Великих Луках в очно-заочном формате открылся второй «Кванториум» в регионе.

Михаил Ведерников добавил, что за год открыли 41 «Точку роста», и многие дети во всех районах области уже осваивают современную технику, изучают виртуальную реальность, 3D-моделирование, управляют квадрокоптерами, занимаются на симуляторах для ОБЖ.

«Мы стремимся к тому, чтобы образование в нашей области было на достойном уровне, и сделаем для этого всё необходимое», - отметил губернатор.